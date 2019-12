Alberto Fernández reveló el particular motivo por el que no va a ver a Argentinos Juniors

El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó que fue invitado a ver el último partido de local de Argentinos Juniors, pero reveló que no podrá estar presente y contó la razón de su ausencia.

El jefe de Estado entrante dio una entrevista para FM Metro 95.1 en la que le consultaron por qué no va a la cancha del club de sus amores y su respuesta fue muy clara y futbolera.

"¿Querés que te cuente una cosa? Te voy a ser sincero. Me invitaron al partido contra Newell's y al partido contra Boca. Pero ¿querés saber por qué no estoy yendo? Por cábala, porque en todo el campeonato no fui", señaló Alberto.

La cábala de Alberto parece funcionar, ya que el 'Bicho' de Diego Dabove continúa puntero junto con Boca (29 puntos) y es uno de los equipos con mejor juego del torneo.

Más allá de no estar en la tribuna, Fernández no se pierde ninguno de los partidos de su equipo. "En casa lo miro con la misma locura que lo vivo en la cancha. No es que no miro los partidos, sólo no voy a la cancha porque no sea cosa que voy y se termina la racha", remarcó.

Desde la primera fecha frente a River, donde Alberto estuvo presente y fue homenajeado, Argentinos cosecha 8 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas.