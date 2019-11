Alberto Fernández prometió sacar las rejas de la Plaza de Mayo "apenas asuma"

El presidente electo Alberto Fernández reveló que, una de las primeras medidas a tomar cuando comience su mandato el 10 de diciembre, será "sacar las rejas de la Plaza de Mayo" para que la gente pueda acercarse a la Casa Rosada en la ceremonia de asunción.

"Quiero que vengan todos a la asunción. Lo que más me importa no es quién esté en el palco, sino quiénes estén en la Plaza. Que para los argentinos ese sea un día de alegría. Sea el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Eso es lo que más me importa. Me ocuparé apenas asuma de sacar las rejas de la Plaza de Mayo que es la plaza de todos", afirmó el referente del Frente de Todos, entrevistado por Viviana Canosa.

Por su parte, la conductora bromeó y le pidió que "no vengan Lula (Da Silva) y todos esos. Usted es el protagonista ese día". El exjefe de Gabinete le aclaró que no sabe todavía "quienes vendrán".

Todo apunta a que será distinto a lo sucedido cuatro años atrás, cuando la plaza tenía menos gente, más amarillo, y el baile de una canción de Gilda en el balcón de la Casa Rosada.