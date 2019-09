Alberto Fernández: "No le pedí un plan económico a Carlos Melconian"

Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, aclaró los rumores de un hipotético pedido de un plan económico a Carlos Melconian y aseguró que, si bien es alguien a quien escucha con "mucho respeto", no le pidió "ni a él ni a nadie" un esquema económico para un futuro gobierno.

"Una mañana me levanté y leí 'la carta de Melconian a Alberto Fernández', ¿qué carta me mandó?", se sorprendió el exjefe de Gabinete, en diálogo con El Destape Radio: "Yo a Melconian lo conozco hace mucho tiempo. Nuestras miradas no suelen ser parecidas, es más, tenemos miradas distintas sobre la realidad".

LEA MÁS Alberto Fernández reveló que acreedores le sugirieron reestructurar la deuda

Y añadió: "Yo a Melconian lo conozco hace mucho tiempo. Nuestras miradas no suelen ser parecidas, es más, tenemos miradas distintas sobre la realidad. Carlos tiene una virtud como economista que es uno de los tipos que más conoce sobre las cuentas públicas. Es muy valioso en su visión, pero nunca le pedí ni a él ni a nadie un plan económico. Es alguien a quien escucho con mucho respeto".

El candidato también reveló que los acreedores "propusieron reestructurar la deuda", y agregó que "los acreedores me hablan a mí y el gobierno tiene debilidad política que se generó después de las PASO, es cierto que las condiciones como para poder hacer las cosas a nuestro modo son plenas".

"Hay buena predisposición de los acreedores en ese sentido”, concluyó.