Alberto Fernández: "No chocamos con la misma piedra, sino que cada tanto los mismos toman el poder"

Alberto Fernández estuvo en el Colegio Nacional Buenos Aires junto al expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica y aprovechó para expresar propuestas para la juventud y las mujeres. Además, arremetió con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal por viejas declaraciones sobre la educación pública.

"Nosotros estamos en un país que esta en una situación muy difícil. Es un país difícil por como queda la situación económica, las ganas de la sociedad que todo el tiempo es amenazada con nuevos riesgos, una Argentina endeudada con un futuro complicado, pero siempre tenemos la certeza de que podemos cambiar las cosas porque muchas veces nos caímos como sociedad pero siempre nos levantamos", aseguró el candidato del Frente de Todos. Y amplió: "Por más que nos quieran hacer creer que genéticamente somos un país que siempre chocamos con la misma piedra, no es así. Es que cada tanto los mismos toman el poder y hacen de la Argentina lo que estos tipos hacen".

El exjefe de Gabinete señaló que los resultados que dejan "son los de siempre" y ahí enumeró: endeudamiento, pobreza, hambre, empresas que cierran. "Pero los argentinos, no un partido político. A mí siempre me recuerdan que con Néstor pasamos a la historia por pagarle todo al FMI. No se lo pagamos Néstor y yo, se lo pago todos los argentinos, que supieron levantarse y volver a producir", señaló .

Además, lanzó críticas a la gestión de Cambiemos en la educación: "Tenemos un Presidente que piensa que algunos tienen la suerte de ir a la educación privada y otros la desgracia de caer en la educación pública.

Tenemos el orgullo de ser hijos de la educación pública". Y siguió: "Macri piensa que unos tienen la suerte de estudiar en la educación privada y otros la desgracia de caer en la educación pública. Probablemente no lo sepa, pero la universidad pública dio 5 premios Nóbel y dio muchos presidentes argentinos. La educación pública es lo que nos hizo distintos en el mundo”.

Para terminar, se comprometió a "crear un ministerio de la mujer, de la igualdad de género, del respeto a la diversidad, y lo vamos a hacer porque Argentina necesita entrar al siglo XXI y terminar con todas las desigualdades con las que esta sociedad somete a las mujeres y a muchos géneros". Y cerró: "Quiero comprometerme a trabajar por una sociedad para que cada chico, chica, chique, tenga un lugar en la escuela pública y pueda construir su futuro".

Por su parte, Mujica dio un discurso en el que impulsó a los estudiantes a los nuevos desafíos que afronta el mundo: "estamos organizando un gigantezco sarten en este mundo para quemar las cosas vivas y ustedes tendrán que pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico. En primer lugar son argentinos, pero en segundo son latinoamericanos y hermanos de todos los pueblos pobres que hay en América".

"No se el rumbo que va a tener la Argentina. Se que va a salir de la angustia que tiene, ha salido mil veces, es un país riquísimo, y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene. Ustedes son responsables en lo que va a venir. Pero gasten su existencia a favor de la causa humana. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad", concluyó.