Alberto Fernández habló de Cristina Fernández: "La escucho mucho"

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar de uno de los temas sobre los que más operan los medios hegemónicos: su relación con Cristina Kirchner. En una entrevista íntima desde la Quinta en Olivos, contó detalles que describen en qué estado está en la actualidad su amistad con la vicepresidenta.

Este sábado, en medio de una cena junto a un grupo de amigos íntimos donde festejó el cumpleaños del diputado Eduardo Valdés, el presidente de la Nación brindó una entrevista a C5N.

Consultado por Robertito Funes y Luciana Rubinska sobre el vínculo que mantiene con la expresidenta y sobre cómo es el trato diario, Fernández dejó en claro en primer lugar que no le incomoda para nada que le pregunten sobre el tema.

"No me molesta porque creo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que crea", destacó.

Y profundizó: "Hay dos cosas que son muy importantes. La primera es el vínculo que tengo con Cristina. Con Cristina somos amigos y encaramos juntos este proyecto. Juntos lo vamos a llevar y juntos lo terminaremos".

"Además, hay un segundo punto que no es menor, que es mi propia seguridad. Yo no me prestaría a ser presidente para que otro actúe detrás mío", remarcó.

En el mismo sentido, aclaró: "La verdad es que las decisiones las quiero tomar yo. Pero eso sí: escucho mucho a Cristina porque Cristina tiene mucha experiencia. Pero escucho a Cristina y escucho a mucha otra gente cuya opinión valoro y me parece importante".

"Hay muchos con quienes hablo y sobre lo que todos dicen voy formando mi propio criterio", explicó.

"Está claro que con Cristina el vínculo es distinto porque hay una sociedad política de trabajo para gobernar a la Argentina. Lo estamos haciendo juntos y ella y yo sabemos que lo estamos haciendo bien, cada uno respetando el rol del otro", finalizó.