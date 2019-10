Alberto Fernández ganó la elección y Eduardo Valdés deslizó que Francisco puede venir a la Argentina el año que viene

El Papa Francisco visitó numerosas ciudades en Latinoamérica, pero todavía no piso suelo argentino como era el deseo de Mauricio Macri en sus cuatro años de mandato. Sin embargo, parece que, ahora que el macrismo se va del gobierno, las chances de su visita se reavivan. Y es que el exembajador argentino en el Vaticano Eduardo Valdés deslizó que "pareciera que el Papa viene el año que viene".

"Pareciera que el Papa viene el año que viene. No manejo el protocolo del Vaticano. Hay voces que aparecieron. Incluso él dijo hace cuatro meses atrás que quiere venir a la Argentina", comentó Valdés en el programa A Diario (Radio 2)

Además, Valdés expresó un deseo: "A mí me encantaría que lo invite Macri ahora, que sea con protocolo macrista. Que venga al traspaso de mando. No me gustaría que quede engrietado. Aunque también en los tres años del gobierno de Cristina no fue conmigo a la Argentina. Me gustaría que el Papa comparta la transición, que agregue su cuota de prestigio para lograr que los argentinos terminemos con la grieta".

"Alberto una de las misiones que tiene es terminar con este enfrentamiento entre los argentinos. Diferencias políticas va a haber siempre", agregó el dirigente peronista.

Al hablar del Presidente electo, subrayó que los nombres que integrarán su Gabinete traerán sorpresas. "Los nombres que están sonando me generan orgullo. Gente honesta, sabia. No nos vamos a arrepentir. Tenemos un Presidente que nos va a enorgullecer", manifestó.

Por último, resaltó que Alberto Fernández "es una buena persona" y que "tiene el orgullo de ser maestro en una universidad pública y la defiende con toda la fuerza".