Alberto Fernández estimó un escenario "favorable" para la renegociación de la deuda externa

Tras la reunión con el gobernador Axel Kicillof e intendentes, el presidente Alberto Fernández adelantó que le pidió a los jefes comunales que lo ayuden a controlar los precios y confió en que el escenario de la renegociación de la deuda externa “es favorable” para Argentina, por lo cual, la quita de intereses de la deuda privada será destinada para que “el país crezca”.

En diálogo con la radio AM 870, se mostró confiado con la negociacón que mantiene el país con los acreedores por la deuda externa. El mandatario subrayó que “la deuda pública es favorable para Argentina ya que el FMI recomienda cinco años de espera para empezar a pagar y la quita de 85 mil millones de dólares en los intereses de la deuda privada” y aseguró: “Nos deja en una situación más cómoda, nos permite objetivamente ir a negociar con los acreedores con mayor fortaleza y destinar esos recursos para que el país crezca, desarrolle políticas activas”.

"Quienes decidieron cuidar la economía hicieron un estrago con la vida de sus pueblos. Si el dilema es la economía y la vida, yo elijo la vida", sentenció el Presidente.

Asimismo, Fernández le quitó relevancia a la pregunta de “dónde saldrá los recursos” para afrontar las medidas que están llevando adelante para frenar la propagación del virus. Aseveró: “Veremos cómo hacemos cuando la crisis pase, veremos cómo todo empieza a ordenarse. Mi mayor preocupación es que ninguna persona pase hambre y todos tengan recursos para poder estar tranquilos en sus casas”, aseveró.

“Mis mayores preocupaciones es que la economía no se paralice totalmente, pero no tengamos temor al desabastecimiento, el dinero va a salir del Estado y el mundo no va a ser lo mismo que antes”, aseguró.