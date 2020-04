Alberto Fernández estalló contra la propuesta de bajar los sueldos de políticos: “Mis funcionarios no tienen fortunas. Es demagógico"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la propuesta de un sector de Juntos por el Cambio para bajar el sueldo de la clase política. Enojado, aseguró que "es un acto demagógico". Además, subrayó que sus ministros "no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado afirmó que adoptar la propuesta de Juntos por el Cambio de rebajar salarios de los altos funcionarios sería "un acto muy demagógico" y cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri: "No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones".

"No quiero enredarme en esa discusión", manifestó Alberto Fernández, quien de todos modos continuó: "No tengo a nadie robando plata, nadie cobran un sobre por izquierda, ningún ñoqui". Y concluyó: "No vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros".

En otro fragmento de la nota, Fernández se refirió al rol de los bancos en la crisis y consideró que "los bancos tienen que prestarle dinero a las empresas para que sigan manteniéndose de pie”.

Además, destacó la necesidad de que las entidades financieras puedan prestar dinero para que se mantengan las empresas. "Espero que los bancos entiendan", apuntó y afirmó: "La dureza de algunos bancos a mí me cae mal en este momento". En ese sentido, sentenció: "Si me quieren ver malo, me van a ver”.