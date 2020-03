Alberto Fernández cruzó a los trolls macristas que atacan al Gobierno en medio del combate al coronavirus

Tras decretar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presiente Alberto Fernández agradeció el esfuerzo de los y las argentinas para afrontar esta emergencia sanitaria y cargó contra los trolls macristas que en redes sociales se dedican a desinformar y atacar al Gobierno nacional.

“Cuando veo a los trolls que me dicen ‘Alberto vos sos el miserable’ pienso en que me quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes y tengo a todas las empresas argentina en una nomina salarial integra en créditos para que tengan aire ¿de qué me hablan? Hemos bajado, aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelados alquileres y suspendido desalojos. ¿De que me hablan?", disparó el mandatario en diálogo con Radio Con vos.

Cuestionó, además, que “cuando uno ve esas cosas uno se da cuenta que hay una argentina oculta, miserable, que usan las redes y los trolls” y confió en que “en que en algún momento pase esta perversión”.

No obstante, Fernández destacó: “Soy consciente de que tengo los mejores argentinos acompañando, nada de esto se podría hacer si no tenemos los argentinos que tenemos. Solo tengo gratitud”.

El domingo por la noche, el mandatario junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y al ministro de Interior, Wado de Pedro, oficializó que se extenderá la cuarentena hasta que termine Semana Santa.