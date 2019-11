Alberto Fernández contó cuál era el cargo que quería ocupar antes de ser candidato a Presidente

El presidente electo Alberto Fernández se refirió al puesto que pretendía ocupar durante 2020 antes de confirmar su candidatura, en mayo, para competir por la Presidencia. Además, por primera vez contó cuál fue la figura política que impulsó su postulación.

En una entrevista el presidente electo confirmó este martes que aspiraba a convertirse en embajador de España durante una posible gestión de Cristina Kirchner.

Con el objetivo de "descansar" y "dejar lugar para los más jóvenes", el exjefe de Gabinete relató que el lunes previo a que la expresidenta le propusiera ser candidato se reunió con Eduardo "Wado" de Pedro.

En ese contexto, el dirigente le preguntó qué lugar le gustaría ocupar en el nuevo frente que se estaba gestando. "Wado me vino a ver a mi casa y me preguntó qué lugar quería ocupar en el nuevo Gobierno, para ayudarme", subrayó.

"Entonces le dije: 'Quiero que le ganemos a Macri y ser embajador en España. Yo ya habré cumplido mi objetivo y quiero descansar un poco. Si quieren ayudarme, díganle a Cristina que me nombre embajador'", comentó en declaraciones a radio Con Vos. Y agregó: "El sábado, Cristina anunció que yo sería el candidato y el primero que me llamó fue Wado para felicitarme y yo le dije: 'A vos no te mando a operar más nada'".