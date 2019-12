Alberto Fernández confirmó públicamente a Ginés González García como su ministro de Salud

El presidente electo Alberto Fernández confirmó públicamente su primer ministro: es el de Salud y se trata de Ginés González García, ex funcionario de esa cartera en 2003.

El mandatario contó en una conferencia en la Facultad de Medicina cómo lo convocó y por qué lo hizo, pese a que en un principio había afirmado que no iba a convocar a ministros que estuvieron en la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que ya ocupó Ginés desde 2002 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y fue ratificado en 2003 por Néstor.

"Un día lo llamé a mi oficina y le dije: 'hice lo imposible para no tener que convocarte pero te necesito, Ginés'", arrancó a contar Alberto antes de confirmar que va a ser ministro de Salud.

"No te necesito yo. Te necesita la Argentina, que se ha vuelto a enfermar de sarampión, varicela, tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés", finalizó Alberto.

En enero de 2002, fue nombrado como Ministro de Salud de la Nación durante el gobierno del Presidente Eduardo Alberto Duhalde. El cargo fue ratificado en 2003 por el Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Hoy, la Universidad de Buenos Aires, en el día del médico, le entregó a Ginés el Título de Doctor Honoris Causa. "Es un honor recibir semejante distinción", afirmó el flamante ministro, que ocupó su cargo hasta 2007.