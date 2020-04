El presidente Alberto Fernández reveló detalles del resguardo de su salud en el programa de Santiago del Moro. En la pantalla de Telefé, el mandatario le llevó tranquilidad a la población y aseguró que "se preocupan mucho" por su integridad.

"Gracias por preocuparte, se preocupan mucho por mi salud. Acá ingresan los ministros y quienes ingresan están sometidos al control de ingreso. Les toman la temperatura, los revisan. A veces entran empresarios, sindicalistas, y también son sometidos al mismo control. Yo también tengo cuidado, yo al control social lo respeto", manifestó el presidente.

A su vez, reconoció: "Muchos me dicen que no tengo que hacer esas cosas, ir al Malbrán, al hospital que están haciendo en La Matanza. Y si vas, andá con mascarilla. Y yo me siento muy mal cuidándome yo cuando veo cómo se exponen ellos. Yo sé que ellos se cuidan, y sé que me cuidan".