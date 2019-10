Alberto Fernández arrancó el debate presidencial con un duro discurso contra Mauricio Macri

En el inicio del debate presidencial, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, inició su participación con el señalamiento del accionar del presidente, Mauricio Macri, sobre los favores judiciales durante su gestión. Además, hizo alusión la polémica por el "dedo acusador" de la semana pasada.

"En esta facultad me eduqué y educo, aprendemos lo que es el Estado de derecho. Sabemos que un presidente no debe involucrarse en la justicia, no firmar decretos para beneficiar a sus hermanos", disparó el exjefe de gabinete en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Respecto a la controversia por el modo en que Fernández movió su dedo en el anterior debate -dicho por Macri-, el candidato afirmó: "sería bueno hablar de otras cosas, pero esta semana se dedicaron a hablar de mi índice, que sólo señala errores. Sería bueno hablar de otros indices, como el de desocupación, de pobreza, el de inflación. Ocupémonos de lo importante".