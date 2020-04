Alberto Fernández apuntó contra los bancos: "No podemos tener tanta paciencia"

El presidente Alberto Fernández arremetió contra los bancos por no entregar los créditos con tasas especiales para paliar el freno de la economía por el Coronavirus, recordó que fueron "grandes ganadores en los últimos años" y que ahora "tienen que hacer su aporte.

En una entrevista con Horacio Verbitsky para El Cohete a la Luna, el jefe de Estado analizó el nuevo escenario económico mundial que comienza a configurarse como consecuencia del COVID-19 y apuntó contra la banca privada por no responder ante la crisis y hacer difícil el acceso a los créditos con tasa del 24% que dispuso el Gobierno. "Los bancos tienen que hacer su aporte. Todos tienen que hacer su aporte, también los bancos", sostuvo.

Fernández señaló que las entidades financieras "hace más de cuatro años le prestan plata al Banco Central y sacan resultados extraordinarios" y reveló que mantuvo conversaciones con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce para que "los bancos empiecen a abrir lo necesario".

"No podemos tener tanta paciencia. No es que Alberto no puede esperar, no pueden esperar las empresas que tienen que pagar los sueldos", enfatizó.

Sobre el futuro de la economía mundial, el Presidente consideró que "va a ser un escenario mundial en el que el comercio exterior se caiga y la demanda interna caiga" y que existen "una serie de dogmas del neoliberalismo que se han ido al diablo". "Un virus microscópico puede terminar con todo en 10 segundos. El capitalismo se desvanece si los consumidores se mueren y la empresa sólo vale si los consumidores consumen. Toda esa lógica de la especulación financiera se desmorona en dos minutos ¿Cuál es el precio real de las empresas?",sostuvo.

En ese sentido, también afirmó que el pago de la deuda y el control del déficit fiscal se corrieron a un segundo plano debido a la emergencia y que la prioridad es "seguir haciendo funcionar la economía y no hacerle faltar dinero a nadie". Al tiempo que remarcó que es necesario "volver a introducir el concepto de solidaridad en la economía mundial. Aquí nadie se salva solo". "Tal vez estemos en condiciones a partir de semejante crisis de pensar estas cosas para hacer un mundo más equilibrado y justo", subrayó.

En ese contexto, destacó que vuelve a aparecer en escena la importancia del rol del Estado, sobre todo frente a las crisis sanitarias que afrontan los países con Salud privatizada. "Uno se da cuenta que allí donde la Salud se privatizó toda, la pandemia avanza de un modo escalofriante", indicó.