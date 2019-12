Alberto Fernández anunció que congelará las tarifas de los servicios por 6 meses

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, adelantó que las tarifas de servicios (luz, agua, gas) quedarán congeladas por seis meses: será hasta el 30 de junio.

Así lo anunció en medio de la difusión de una serie de medidas contra la crisis. Lo hizo en una entrevista con Telefe, junto al periodista Reynaldo Sietecase.

"Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas", aseguró Alberto.

Además, añadió: "A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario analizó la situación que están atravesando las Pymes y evaluó que "están en una situación muy crítica". "Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, sostuvo.