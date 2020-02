Alberto Fernández aclaró sus frases sobre la dictadura y se disculpó

Alberto Fernández finalmente aclaró sus frases sobre la dictadura y pidió disculpas públicamente. El Presidente había dicho el sábado en un acto ante las Fuerzas Armadas que "hay que dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos". Le valió críticas de personalidades de Derechos Humanos.

Alberto Fernández pidió "dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos" y celebró que "todos nuestros oficiales de nuestras tres FFAA han salido de la democracia".

Habló de "un esfuerzo permanente por lograr la integración que les reclamábamos" pic.twitter.com/EQqEabWi8j — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 21, 2020

Hoy aclaró el mandatario en una serie de tuits: "No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina", escribió por la tarde.

Sus palabras se dieron el fin de semana con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre. Allí pidió "dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos" y celebró que "todos nuestros oficiales de nuestras tres FFAA han salido de la democracia". Habló de "un esfuerzo permanente por lograr la integración que les reclamábamos".

DAR VUELTA LA PÁGINA

Sobre esa frase, el Presidente hoy afirmó: "Hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FFAA habían surgido en democracia. En ese momento celebré ese dato. De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983. Por eso dije que podíamos “dar vuelta la pagina”. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado".

INCONDUCTAS

"Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar. Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", contó hoy Fernández. Y aclaró: He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las victimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables".

Y agregó: "Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia. A lo largo de mi vida, como hombre de derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra Patria. No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina".

CRÍTICAS

Las palabras de Alberto Fernández del sábado despertaron las fuertes críticas de una referente en la materia: Nora Cortiñas. La cofundadora y referente de Madres de Plaza de Mayo salió al cruce del presidente Alberto Fernández, quien llamó a “dar vuelta la página” en la relación de la sociedad con las Fuerzas Armadas.

"Los dichos de Fernandez sobre la dictadura son un gesto negacionista", expresó Cortiñas en diálogo con La Izquierda Diario. "No tenía ninguna necesidad de decir una cosa semejante. Es un gesto negacionista. De acá en más ya sabemos como tenemos que seguir, como lo hicimos siempre, en las calles reclamando por la Memoria, la Verdad y la Justicia", reclamó.

Cortiñas agregó: "Nosotros no vamos a dar vuelta la página. Los dichos del presidente muestran que será un buen abogado pero nunca estuvo vinculado a la defensa de los derechos humanos".