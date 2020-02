A pura chicana: Anabel Fernández Sagasti recordó una frase de Ernesto Sanz para destrozar a Cambiemos

Anabel Fernández Sagasti destrozó al macrismo durante el debate por la ley a de sostenibilidad de la deuda y chicaneó a Cambiemos parafraseando a una lamentable frase de Ernesto Sanz.

En 2014, el por entonces titular del Comité Nacional de la UCR, que en 2015 fue candidato presidencial y que luego fue uno de los miembros fundadores de la Alianza Cambiemos en Gualeguaychú, aseguró que "en el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta del juego y la droga", dando a entender que los más humildes utilizan el dinero que les da el Estado para mantener a sus hijos la malgastan en vicios.

Por eso, retomando esa idea, la senadora mendocina criticó los vencimientos de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri y con la cifra hizo un paralelismo con el gasto público.

"Para tener idea de qué son estos 63802 millones de dólares, equivalen a 772 presupuestos del hospital Garrahan. O sea, que con los vencimientos de deuda de este año, nosotros teníamos 772 años de presupuesto del Hospital Garrahan", explicó.

Y continuó: "Eso es lo que debe la Argentina y de eso están privando a los argentinos y a las argentinas. Podríamos hacer 27740 km de ruta. Significa que podríamos hacer la ruta Mendoza-Ciudad de Buenos Aires 27 veces únicamente con los vencimientos de deuda de 2020".

"Es decir que, parafraseando a una triste frase de un coterráneo mío, tomaron la deuda y se fue por la canaleta del offshore y la timba financiera. Eso es lo que pasó porque no es que se solucionó ningún problema de los argentinos. Los recursos se fugaron. No sabemos dónde está la plata que tomaron y una vez más un proyecto político inclusivo tuvo que hacerse cargo de desendeudar a la Argentina, claramente no somos lo mismo", chicaneó.