A Oscar Ruggeri le ofrecieron la vicepresidencia y contó cuáles serían sus propuestas

El cierre de listas para las elecciones presidenciales dejó un episodio que salió a la luz en la tarde del viernes. El campeón del mundo con Argentina, Oscar Ruggeri, contó en Fox Sports que recibió un llamado para ofrecerle la candidatura a vicepresidente por un partido político, que no nombró. Y, aunque no lo aceptó, dijo cuáles serían sus propuestas.

Entre las cosas que propuso aseguró que el país se levantaría si "todos salimos a trabajar", que "no habría fueros políticos para nadie", que los corruptos irían presos y que las propiedades de ellos serían rematadas.

Los panelistas comenzaron a hacerle preguntas y esto fue lo que contestó Ruggeri.

LEA MÁS La sugestiva cumbia que pusieron en la presentación de Macri en Córdoba

"Hay que generar trabajo, mucho trabajo, hay que atacar Vaca Muerta", puntualizó el exjugador. Además aseguró qué haría para controlar los precios: "Los dueños de los supermercados, los que manejan, los poderosos, y los persigo para que no aumenten los precios". Y añadió: "Señores, no van a aumentar cada uno lo que quiere. Les voy a pedir que me ayuden a que el país salga adelante".

"MENOTTI LE DIJO A TAPIA QUE SCALONI DEBERÍA SEGUIR EN LAS ELIMINATORIAS"#90MinutosFOX | La evaluación de Menotti, director de Selecciones, sobre el entrenador de la Albiceleste fue positiva, aseguró Renato Della Paolera. pic.twitter.com/0DcR9omqTM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de julio de 2019