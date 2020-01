Pasaron 14 años del gran golpe, ocurrido el 13 de enero de 2006 en la sucursal del Banco Río de Acassuso, a 21 kilómetros de Buenos Aires. Del botín sólo se recuperó un millón de dólares y los cinco miembros de la asociación fueron detenidos, aunque no pasaron más de cinco años en prisión. Les bajaron la pena porque usaron armas de juguete. Ninguno de ellos volvió a cometer delitos y se desconoce el paradero del dinero. La banda cayó por la acusación de la esposa de uno de los atracadores. ¿El motivo? Su marido pensaba fugarse con su amante más joven. El grupo de ladrones se disolvió pero los hechos quedaron grabados en la historia del hampa argentino, como el robo más importante que tuvo la nación. En la bóveda la policía no encontró nada, tan solo una frase que rezaba "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores" ¿Qué fue de los ladrones del Banco Río?

A poco del estreno del Robo del siglo, película protagonizada por Diego Peretti y Guillermo Francella que repasa el particular suceso que sacudió a la Argentina, un repaso actual por la vida de cada uno de los asaltantes.

Fernando Araujo

El líder del grupo nació en San Isidro, en una familia de clase alta. Siempre tuvo un deseo: robar un banco. y no paró hasta conseguirlo. Artista plástico, y profesor de Karate y jiu-jitsu, Araujo se refugió en su atelier de investigaciones artísticas luego de su salida de la cárcel. Fue contratado por la empresa norteamericana Mar Vista para realizar una película y una serie con claras referencias al mundo del hampa, y fue un consultor en la construcción de las escenas del Robo del siglo, película que llegará el 16 de enero a las salas argentinas, Al momento del atraco tenía 36 años y era el más joven del quinteto. Es un reconocido amigo del músico Andrés Calamaro.

Vitette Sellanes

La cara visible del grupo, "El hombre del traje gris", lleva adelante su joyeria Verde Esmeralda, en San José, Uruguay. En todas las entrevistas que concede dice siempre la misma afirmación: "Siempre alguien hace la misma pregunta y yo siempre digo la misma respuesta: las joyas que vendo no son robadas. A la mayoría las fabrico yo". Además, asegura que está retirado del delito. Al momento del atraco, Vitette tomó clases de teatro para burlar a la Policía y ganar tiempo, para que sus compañeros vaciaran las cajas de seguridad. A su salida de prisión le llegaron ofertas para ser parte de un documental y de una obra de teatro de humor. Se negó a todas las propuestas.

Sebastián García Bolster

Al momento del robo se hacía llamar "El ingeniero". No quería participar de la banda, le costó convencerse. Estuvo a cargo de la construcción del dique y de resolver los inconvenientes técnicos que el líder le planteaba. No entró en el banco, esperó afuera y ayudó a cargar el botín. Actualmente, Bolster está libre y sigue trabajando en su taller, donde arregla autos y motos. Se desvinculó por completo de sus colegas en el hampa.

Rubén Alberto de la Torre

De todos, fue el que más tiempo pasó en prisión, ocho años. Tenía experiencia criminal: fue parte de la superbanda que robaba bancos y camiones blindados en los '80 y '90. Fue el primero en entrar en el Banco Río, disfrazado con un delantal y una peluca. Su esposa Alicia Di Tullio, hermana de Pepita la Pistolera, lo delató ante la policía ya que sospechaba que quería fugarse con parte del botín y una amante más joven que ella. Fue el primero en caer preso. A su salida de la cárcel fue actor: apareció como gendarme corrupto en dos capítulos de la segunda parte de Un gallo para Esculapio.

Julián Zalloechevarría

Actualmente, "El paisa" reparte el tiempo entre su esposa y su nieto. Estudia Derecho y dice que está retirado del delito. Le gustaría abrir un restorán o bar temático sobre el robo del siglo, con un boquete y túnel incluido para que los comensales lo visiten. En el atraco robó los dos autos que usó la banda y fueron abandonados. Condujo la combi con la que fugaron los cinco ladrones. No entro al banco.