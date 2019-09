"Que no me joda las pelotas, que se vaya": el polémico audio de un intendente macrista sobre una mujer internada

A través de redes sociales se viralizó un audio en el que se escucha una conversación que estaría protagonizada por el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y el ex director del Hospital Municipal, Jorge Sepero, que presentó su renuncia denunciando ajustes y vaciamiento del centro de salud.

En el audio se escucha la voz de un hombre que sería el intendente de Dolores ordenando a Sepero que “no manden” más pacientes al hospital y que deriven todos los casos a “La Plata o a Belgrano”.

“Necesito que manden a La Plata, no me manden más”, exige el mandatario y el director del hospital responde: “No puedo mandar una mujer con un feto muerto de 22 semanas a La Plata, es vergonzoso mandar una paciente de estas características”.

“Urgencias tenemos que atender Camilo”, advierte el profesional. “Esto no era una urgencia, Que no me joda las pelotas, que se vaya a La Plata”, contesta la supuesta voz del intendente.

Al comienzo del audio, Etcheveren habla de una paciente internada "que no tiene nada". El médico en tanto, le responde "yo mande ayer una enferma con 22 semanas de embarazo con el feto muerto".

La charla completa

CE: Yo necesito que me manden a La Plata. No me manden más a Dolores

JS: Yo no puedo mandar a una enferma con el feto muerto a La Plata

CE: Bueno mandala a Belgrano

JS: En las urgencias tenemos que aceptar Camilo.

CE: No es urgencia.

JS: Sí, era una urgencia, era un inducción al parto, había que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido.

CE: ¿Y por qué a Dolores? ¿Por qué no a La Plata?

JS: Es vergonzoso mandar a una enferma de estas características a La Plata

CE: Cuando venga un tipo que no tiene nada me voy a poner duro...

JS: Pero no es que no tenga nada, esta mujer tenía patología

CE: Que no me joda las pelotas, que se vaya.