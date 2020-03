¿Qué hacer en Buenos Aires? la agenda de eventos para el fin de semana del 7 y 8 de marzo

La ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición del 8M y desde El Destape te proponemos una agenda de eventos especial, adecuada a la significativa fecha que se viene. Anoten que las propuestas son muchas y, como siempre, populares y al alcance de todos.

Cine

Malamadre. ¿Qué es ser buena madre?, ¿Qué mandatos cumplen las mujeres?, ¿Qué presiones sociales existen sobre la figura de la madre? Amparo Aguilar construye un exquisito ensayo sobre la maternidad que interpela a hombres y mujeres por igual. Íntimo, honesto y reflexivo. Malamadre es el documental que no sabías que buscabas pero una vez que lo encontraste, no podes no amarlo. Va los sábados de marzo a las 18h en el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Todas las funciones contarán con charla debate posterior. Las entradas tienen un valor de $140 (estudiantes y jubilados: $70). Podés reservar tus entradas escribiendo a malamadrepelicula@gmail.com.

Teatro

La piel de Elisa. Una mujer y un hombre en un café. Un ritual de historias de amor que se suceden: Algunas tiernas, otras reveladoras. Todas coinciden en algo: Son profundas y emotivas. La piel de Elisa es una obra inquieta, invita al público a ser partícipe y todos son piezas fundamentales en el espectáculo. Una delicia pequeña. Dan ganas de enamorarse luego de verla. Funciones: Domingos a las 18.30 horas, en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). Entradas: $500.

Música

​​​​​​​Las desobedientes de siempre. Vigilia hacia el 8M. Ronda de cantautoras en la fábrica. Participan Sil Dagna, María Piqui y Mica Cortese. El sábado 7 de marzo, a las 19.30 horas.

Intervenciones artísticas

​​​​​​​8M intervención en el parque centenario. Organiza Viradas Tumba La Tá. Se trata de una organización que se propone construir un espacio de creación, expresión y lucha feminista a través de la percusión. El 8M intervención en el parque centenario, el 9M paro y movilización hacia el Congreso.