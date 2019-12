¿Luli Salazar ministra?: la revelación que le hizo a Andy Kusnetzoff

La modelo Luciana Salazar no descartó trabajar en un ministerio de la nueva gestión que arranca el 10 de diciembre, si le ofrecieran, y contó cuáles son los que más le interesan aunque aclaró: "Si me llaman es para aportar algo como ciudadana".

Durante su paso por Podemos Hablar, explicó que le gustaría que el presidente electo le ofrezca el puesto de Ministra de Economía, aunque también enfatizó en que se desenvolvería bien en Cultura.

"Estamos muy cerca del 10 de diciembre.Te llama Alberto Fernández y te dice 'che estoy para que aportes algo, estuve viendo tus twits, las cosas. ¿Estás para algo cultural o el Ministerio de Economía?", le consultó Andy Kusnetzoff.

"Para ningún ministerio. Si me llaman es para aportar algo como ciudadana, influencer política me llaman ahora", contestó Luli. Ante la insistencia del conductor, agregó: "Cualquier area, obviamente puedo tener más noción en lo que puede ser cultura. Economía, por qué no".