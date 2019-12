Leonardo Duva, titular del grupo Gestara: "Luchamos por un estatuto del trabajador autogestionado"

El presidente del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA) Leonardo Duva afirmó que luchan por la creación de un estatuto del trabajador autogestionado que regule la actividad de quienes hoy son monotributistas, alertó que el sector atraviesa una dura crisis por las políticas de Mauricio Macri y se mostró esperanzado por un cambio en el rumbo de la Argentina.

GESTARA organiza una feria de la economía social el próximo 22 de diciembre en San Telmo para permitir que los productores ofrezcan de forma directa sus productos antes de navidad.

-¿Qué es GESTARA?

-Gestara es una administración gremial del sector de la economía social ampliado por cooperativas y por emprendedores. Tenemos desde gasistas hasta cooperativistas, en un sector en que somos 4 millones de trabajo. Un sector pujante que genera la distribución de la riqueza de forma interna, porque no conozco un carpintero, un plometo que compre lelics o ponga la plata en off shore. Hay muy poca legislación gremial en este sector que nuclea desde un comunity mannager hasta un mecánico y por eso nace Gestara.

-¿Qué aprobación del Estado necesitan?

-Nosotros desde hace tiempo venimos luchando por un estatuto del trabajador autogestionado, porque hoy nos regula la AFIP a través del monotributo, pero no el Ministerio de Trabajo. Se debería poder crear un estatuto de trabajadores y un registro que pueda identificar y regular los tipos de trabajos que existen. Si no es así después te aparecen las aplicaciones de explotación laboral que te dicen que sos un emprendedor cuando sos un alienado.

-¿Por qué son importantes para reactivar la economía?

-La importancia de nuestro sector reside en el volumen, en el desarrollo territorial, porque trabajadores autogestionados hay en todos los rincones de la patria. Cuando se reactiva la economía, este sector puede generar una distribución por medio del trabajo y del consumo interno regional. Creemos que hay que organizarlo, porque si no la concepción individual nos lleva a creer que si nos levantamos temprano nos va bien, cuando en realidad el modelo económico de ascenso es el que genera mayores puestos de trabajo. En el momento en que la economía se reactiva, este sector se encarga de la distribución, debido a que aglomera los puestos de trabajo que la industria ya excluyó.

Entendemos a la plata como un medio y no como un fin. Nosotros creemos en la creación del trabajo y la distribución, no en el enriquecimiento.

-¿Cuáles son los principales pedidos a Alberto Fernández?

Lo que pedimos es algo que ya se anunció: la importancia de la economía social en la gestión del gobierno y de las políticas públicas. Para Gestara, La herramienta principal para salir del hambre y la pobreza es el trabajo. El Estado es un gran comprador y si sus comprar se realizan a la economía social entonces van a generar empleo en un sector que fue golpeado. Ese es mecanismo para lograr el ascenso social.

-¿Cómo los afecto el gobierno de Mauricio Macri y cómo definirías su modelo económico?

-Lo definiría como un gobierno neoliberal con resultados desastrosos en la economía. Nosotros pudimos sobrellevarlo con mucha creatividad y solidaridad en el sector, donde nos acompañamos con el vínculo con otros sectores del trabajo para que el consumo circule de forma interna y no se fuera hacia las grandes empresas. Por supuesto que las tarifas, el aumento de los insumos y la caída del consumo nos golpeó duro.

-Martín Guzmán habló de solidaridad, parece que debe haber un cambio cultural además de modificaciones en el plan económico. ¿Lo crees así?

-La principal batalla cultural que tenemos que dar es que somos consumidores con derecho y que debemos hacerlos valer. Durante años vimos como la brecha de precios aumentaba y eso es muy malo. Cuando hablábamos con los productores de naranjas nos decían que las vendían a cuatro pesos en San Pedro y acá salía 40 pesos en los supermercados. Esas brechas deben acabar. El ministro Guzman habla de solidaridad en referencia a que no se puede exigir el mismo esfuerzo a un desocupado que a una multinacional. Veremos cómo se lleva a la práctica el pacto social que hablaba Cristina por el vínculo entre los privados, el Estado y los trabajadores.

-¿Cuándo será la próxima feria?

-El domingo 22 vamos a hacer una feria entre los productores en lo que será un cierre de fin de año, a pocos días de la navidad para que las personas puedan comprar los regalos y los productos directamente desde el productor, sin intermediarios, para que todos obtengan un precio justo.