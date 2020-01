Marcelo Gallardo fue lapidario y liquidó a las personas que lo cuestionaron por una frase que lanzó en 2018. "Macri, Angelici y Tapia nos hacen estar con la guardia alta", fueron las palabras del DT de River en aquel entonces, refiriéndose al poder que Boca Juniors tenía bajo la presidencia del líder de Cambiemos.

"No tengo nada que esconder, soy así. Como me ven. Sí algunos quieren aprovechar lo de la 'guardia alta' como si fuese un dedo acusador. Los que dicen eso no deben estar bastante limpios", manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó este viernes.

¿Al final, #Gallardo tenía razón cuando hablaba de tener la guardia alta?#River pic.twitter.com/HaqF36LKhi — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) January 17, 2020

A su vez, agregó: "Yo siempre fui una persona con guardia alta a todo lo que pasaba. Desde muy chico aprendí a que hay que estar alerta. Yo confío en la gente hasta que me demuestra lo contrario".