¿Fue chicana? La pregunta de Verónica Lozano a Guillermo Lobo sobre su profesión que revolucionó las redes

El programa especial Unidos por Argentina, que fomentó las donaciones a la Cruz Roja de nuestro país, dejó varias perlitas que se viralizaron en redes sociales. Una de ellas fue el irónico comentario que Verónica Lozano le hizo a Guillermo Lobo, que quedó en offside.

Caracterizado por hablar de ciencia y medicina en el aire de TN, Lobo siempre pareció tener un perfil médico pese a sólo ser periodista y locutor. Lozano lo presentó como doctor, de forma sarcástica, y él tuvo que desmentirlo.

''Estamos con el Doctor Tartaglione y el señor Guillermo Lobo, otro doctor maravilloso, que vemos siempre en la pantalla de TN’’, dijo la conductora de Cortá por Lozano.

Lobo se mostró un poco avergonzado y la corrigió al aire, intentando imprimir un tono descontracturado y gracioso: ''Ojalá fuera doctor, apenas periodista y a gatas’’.

Su compañera de conducción durante el especial no lo dejó ahí y remató: ''¿Pero no sos doctor, yo me la comí?’’ y agregó: ''Pensé que sí, estaba convencida que eras doctor, te lo juro’’.

Obviamente, el comentario se replicó en redes sociales y fueron muchos los que celebraron el momento.

Cómo que Guillermo Lobo no es médico? Si sube informes de mariposas acá en Twitter... — Julio MIGUELEZ (@julyto80) April 6, 2020

@verolozanovl le sacaste la careta a Guillermo Lobo!!! Siempre se hace el médico...no sabia qué cara poner. — MJ C (@MJC81667272) April 6, 2020

Cuando le dijo Dr. Lobo a Guillermo Lobo fue legendario. "Ah! yo creía eras doctor". Grosa, destapando al charlatán. — Fuera de Escuadra ♥️✌🏻 (@HalitoEstomacal) April 6, 2020

Nelson Castro se recibió de médico en la misma universidad que Guillermo Lobo (?) #UnidosPorArgentina — Iᴠᴀ́ɴ ✌🏻💚🧡 (@ivanlopez_ok) April 6, 2020

Keeee Guillermo Lobo no es medico? Vivi engañada — Eve👑 (@Eveelynbj) April 6, 2020

Hermoso lo de Vero Lozano bardeando con carpa a Guillermo Lobo... — Fernando 🏆🏆🏆🏆 (@FerDrangosch) April 6, 2020