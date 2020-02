Luego de quedar al descubierto la mentira en el caso de Alexis Mac Allister, el negociado de Macri, Angelici y Arribas, el propio jugador fue quien puso paños fríos al asunto y le agradeció a Juan Román Riquelme por la charla que mantuvo con él antes de marcharse.

No demostró estar arrepentido, aunque sí se exhibió muchísimo más sereno que en el día miércoles. Es que tras asegurar que la dirigencia de Boca politizó su salida del club, Alexis Mac Allister volvió a hablar del conflicto y reconoció la labor de ídolo y vicepresidente 2° como encargado del fútbol profesional: "Soy un agradecido a él".

"NO QUIERO ECHAR MÁS LEÑA AL FUEGO PORQUE NO LE SIRVE A NADIE"#AgendaFOX | Alexis Mac Allister habló con la prensa antes de viajar a Inglaterra para sumarse al Brighton. pic.twitter.com/JaxrffF52S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 13, 2020

A su vez, minutos antes de partir al Brighton de Inglaterra, el volante dialogó desde el Aeropuerto de Ezeiza y le bajó los decibeles a la situación: "Doy vuelta la página de la mejor manera, lo disfruté muchísimo. Le deseo lo mejor a Boca, estaré alentando desde afuera. Con mis compañeros hablé cuando me despedí del grupo, agradecí el respeto y compañerismo. Después no volví a hablar. Con el técnico no hablé nunca, pero es un tema cerrado, ahora hay que hablar de fútbol. No quiero meter más leña al fuego porque no le sirve a nadie".

"Demostré que podía jugar en Boca, ahora quiero demostrar poder jugar en Inglaterra. No me sorprendió, sé lo que puedo dar y que podía estar a la altura. Seguramente mucha gente se sorprendió, dejé un buen recuerdo que es lo importante", sentenció Mac Allister, y agregó: "Me quedo con lo que viví con mis compañeros, con el cariño de la gente. Fueron 6 meses que disfruté muchísimo, ojalá lo pueda volver a vivir. Si yo llegué a la selección mayor fue por Boca".