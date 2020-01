¿De cuánto será el aumento solidario a estatales y cuándo será?

Tras el anuncio de la suba salarial para el sector privado, los estatales aguardan saber cómo serán alcanzados por la actualización . El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó que el incremento será muy parecido, aunque deberán trabajar la aplicación debido a que la estructura del empleo público es diferente.

En conferencia de prensa, el jefe de la cartera laboral señaló que para el "sector público nacional” harán efectiva una medida “similar”. En ese sentido, añadió que “tiene una complejidad administrativa, por lo que estará lista la semana que viene”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado ya anticiparon que el aumento también será de $ 4.000, como a los privados.

Sin embargo, tendrá algunas diferencias. No se cobrará en enero y febrero sino que será desdoblado de la siguiente manera: $3.000 en el mes de febrero y $1.000 en marzo. Además, habrá un tope por nivel de ingresos: Los beneficiarios serán aquellos que cobren por debajo de los $60.000.



Mediante un comunicado, ATE informó que dicho aumento será a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual no forma parte de una negociación entre las partes y, al igual que el del sector privado, será deducible de la paritaria 2020. Por lo tanto, en el caso de los estatales no afectará a los aumentos (5% enero y 5% en febrero) previstos en la paritaria de 2019.

El artículo 4° del decreto que se publicará el sábado excluye en forma explícita a los trabajadores del Sector Público Nacional, del régimen de Trabajo Agrario y del personal de Casas Particulares. Mientras que para los empleados públicos se concretaría la suba, para los otros dos sectores se estudiará el tema a través de "comisiones".

“Apuntamos a los sectores más bajo de la escala salarial con un piso de negociación. No queremos suplir a la negociación colectiva, sino simplemente fijar un piso para que los sectores que habían quedado postergados", subrayó Moroni.

De acuerdo al ministro, unos 1,3 millones de trabajadores recuperan el poder adquisitivo perdido en todo el 2019, lo cual equivale al "20% de los trabajadores". El funcionario aclaró que se eximirá a los empleadores de pagar contribuciones patronales sobre estas sumas por tres meses.