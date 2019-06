Darío Grandinetti destrozó a Macri y expresó su apoyo a la fórmula Fernández – Fernández

El reconocido actor Darío Grandinetti analizó la situación política, económica y social de la Argentina y fue muy crítica con la gestión de Cambiemos, al tiempo que expresó su apoyo a la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En una entrevista para La Nación, el artista advirtió que “la realidad del país se ve distorsionada, del mismo modo que se ve en la Argentina. Y en eso los medios tienen mucha injerencia” y se sinceró: “Espero que en las próximas elecciones ganen Alberto Fernández y Cristina, y que termine el neoliberalismo para siempre, porque jamás le ha hecho bien a la gente, en ningún país del mundo. Nunca”.

“No hay ningún ejemplo positivo que el neoliberalismo pueda mostrarnos; nadie puede decir: ‘Miren cuánto creció este país, qué bien que está, cuántos derechos se han ampliado con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el ajuste y la manipulación de la Justicia’", disparó el actor.

Asimismo, criticó duramente las políticas de derecha en Argentina y manifestó: "No es bueno ni lo será jamás, así que espero que no vuelva a ocurrir nunca más, no sólo en la Argentina, sería buenísimo que no vuelva a ocurrir en toda la región. Creo que mucha gente votó en contra de sí misma, porque creyeron que les iba bien solamente por su propio esfuerzo y han creído otras cosas más”.