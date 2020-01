¿Cómo murió Juan Carlos Acosta? Crecen las dudas por el fallecimiento del bailarín de Showmatch

Juan Carlos Acosta, bailarín y patinador que participó en Bailando y Patinando por un sueño, fue hallado muerto el lunes por la mañana en su departamento de Villa Crespo. Su novio encontró el cuerpo sin vida y notificó a las autoridades. Aunque ya se hizo la autopsia esta mañana, aún no se conocen las causas de su fallecimiento.

Ángel De Brito fue el primero en seguir el caso de cerca en su ciclo Los Ángeles de la Mañana (El Trece), contando las novedades del caso y homenajeando al bailarín con algunas palabras. "Él comenzó en el 'Patinando' porque era un muy buen patinador. Después pasó a la pista del 'Bailando' con Jésica Cirio y se hicieron muy amigos. Su mamá está muy enferma, su papá murió hace años", explicó el conductor. Luego, se metió de lleno en la polémica por su muerte.

"Hace 20 días tenía dolor de intestino y no quiso ir al médico. Se habla de un llamado previo a su muerte donde decía que se sentía mal. Cuando llego la prima para ayudarlo, ya había fallecido. Informó que solo padecía una afección en el colon. Hay otras versiones que dicen que primero llamó a su novio, diciéndole que le dolía mucho el pecho", confirmó De Brito. A continuación, comentó que Acosta se encontraba en una relación complicada (el novio será citado a declarar) y mantuvo una conversación con Gerardo Repollo, amigo y ex entrenador del fallecido.

Qué dijeron sus allegados

"Si hay alguien que puede hablar soy yo, que lo entrené durante 5 años. Hace un año que no entrenaba. Juan estuvo en mi casa el domingo hasta las 10 de la noche. Vino a comer un asado con amigos y estuvo bárbaro. Estaba feliz, contento. Lo único que tenía era una relación medio tóxica con un pibe. Estoy esperando ver la autopsia para ver qué onda, porque para mí le hicieron algo. Era súper sano. Estaba al tanto de su vida, y problemas de salud no tenia ninguno, lo único que tenia era una relación toxica con un pibe que era agresivo", afirmó Repollo, quien fue la última persona en verlo con vida.

Tras el revelador testimonio, De Brito cedió la palabra a Marcelo, un amigo de el ex bailarín de Showmatch. "De la muerte mucho no se habla. Los familiares no quieren hablar, lo quieren mantener a puertas cerradas. Quiero recordarlo como ese patinador que fue. Hasta estuvo en Holiday On Ice. Era un muy buen compañero", recordó. Y agregó: "Tenía complejos con la gordura y manifestaba que quería ser delgado, el físico lo obsesionaba. Se había alejado un poco del baile y ahora estaba estudiando psicología. Ya llevaba un año".

Sobre el final, Marcelo -quien también fue bailarín del ciclo de Marcelo Tinelli- reveló, visiblemente afligido: "Él venía con dolores en la espalda y en el intestino hace como 20 días y no quería ir al médico. Él le había comentado al novio de estos dolores y lo quiso llevar a una guardia, pero a Juan le daba miedo".