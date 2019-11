'Coco' Basile aseguró que Tinelli "es un ladrón" y lo único que quiere es "seguir robando"

En la noche del viernes, en 'Bendita', ciclo televisivo de Canal 9 liderado por Bautista 'Beto' Casella, se vivió un momento particular en pleno aire. Tanto el conductor como sus panelistas se encontraban dialogando sobre la reunión de Alberto Fernández con Marcelo Tinelli, entre otras personas, en lo que fue la creación del Consejo contra el Hambre.

"Coco Basile":

Porque aseguró que Marcelo Tinelli es un ladrón y lo único que quiere es seguir robando pic.twitter.com/WZ8w7Mxx2Q — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2019

Fue entonces cuando, mediante mensajes de WhatsApp, Alfio Basile le escribió a Any Ventura (integrante del staff) criticando la incursión de Tinelli en la política nacional: "Te estoy viendo. Me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando. Ustedes, con Beto (Casella) a la cabeza, le dan manija a ese botón".

"Si querés decirlo, decí que lo dije yo. Para terminar con el hambre hay que dejar de afanar", sentenció el 'Coco', de 76 años. El hecho se volvió viral en las redes sociales, a punto tal de que Basile escaló a los primeros lugares de las tendencias en Twitter.