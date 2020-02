Claudio 'Chiqui' Tapia destrozó a Mauricio Macri luego de ser designado como presidente de la fundación FIFA. Cuanto menos cuestionó la decisión que no tuvo ningún tipo de consulta para con la AFA. En diálogo con CNN Español, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que el líder de cambiemos "no los representa" y exhibió su malestar por no haber sido consultados al momento de nombrarlo.

"Macri no representa al fútbol argentino. Nos hubiera gustado ser parte o convidado antes de que se designe para un cargo tan importante a un argentino. Creo que realmente nosotros debemos ser cuidadosos cuando se toma una decisión de este tipo. Es lo mismo que si tomo una decisión de poner en un cargo importante del fútbol argentino a algún miembro sin que se lo comunique a los demás. Creo que no está bien", aseguró Tapia, claramente molesto.

El Real Madrid felicitó a Macri por su nuevo cargo en la FIFA. pic.twitter.com/AwU9fnu99M — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 12, 2020

A su vez, 'Chiqui' se refirió a la puja entre AFA y Superliga de forma liviana y sin polemizar: "Yo no sé si la AFA ha perdido protagonismo o no. La Superliga fue algo importante cuando se creó porque también la AFA necesitaba salir de la escena que venía viviendo, de todos los días alguna noticia mala respecto al fútbol. Y nosotros para poder trabajar en nuestra gestión necesitábamos salir del centro de la escena, recuperar la estabilidad económica y deportiva que hoy la AFA la tiene. La Superliga tiene sus miembros que componen su mesa chica, su consejo directivo, hay un CEO que la conduce. Nosotros nos dedicamos a trabajar por el fútbol argentino en general. Es una decisión que tienen que tomar los miembros que conforman la Superliga, no nuestra".