¿Qué es el #BroomChallenge?: el desafío viral de las escobas que es furor en Twitter e Instagram y que llegó a la NASA

Un nuevo reto viral está causando sensación en las últimas horas en las redes sociales. Se trata del #BroomChallenge, un desafío que consiste en (intentar) mantener de pie una escoba sin necesidad o ayuda de ningún soporte.

El #BroomChallenge ha sido asociado con la NASA tras varias publicaciones de usuarios de las redes sociales que hacían referencia a que este pasado 10 de febrero fue el único día en que la escoba podía sostenerse debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. La cuenta oficial de la NASA se sumó al challenge: "El astronauta Alvin Drew y la científica Sarah Noble responden al #BroomstickChallenge, mostrando que la física básica funciona todos los días del año, no solo el 10 de febrero", publicó la cuenta.

🧹 ¯\_(ツ)_/¯ Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge , showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd

El desafío triunfó entre algunas celebridades que se sumaron a la prueba. Famosos como Canelo Álvarez, Jason Derulo, Tory Lanez o DJ Khaled se han sumado a este Broom Challenge de la NASA. Los resultados varían en cada caso. Ustedes, ¿ya lo probaron?

We told Woody this was just a viral hoax. He wanted to hear none of it and demanded a photo for all to see. So here you go... Woody's #BroomChallenge pic.twitter.com/7zAoLGSwkz