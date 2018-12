Natacha Jaitt está detenida por escrachar a un policía por maltrato

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Natacha Jaitt se encuentra detenida y vive momentos de máxima tensión, tras haber denunciado a un policía por maltrato. La mediática lo había escrachado en las redes sociales y al dirigirse a la comisaría a hacer la denuncia, la agredieron nuevamente y la esposaron.

La conductora está detenida en la Comisaría Nº 37, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Además de detenerla, quieren obligarla a declarar por una causa judicial, según informó el sitio Exitoina.

El conflicto en la vía pública se dio cuando el policía quiso notificarla a Natacha de una causa judicial y le impidió el ingreso a su domicilio. Jaitt le mostro el certificado de reposo pero, según reveló su hermano, el oficial la zamarreó del brazo.

"Llego a casa después de problemas de salud y este desgraciado me agarró fuerte del brazo y no me dejaba entrar a mi casa. Agárrate @PFAOficial", escribió la mediática en su cuenta de Twitter, para escrachar al policía.

Embed Llego a casa después de problemas de salud y este desgraciado me agarró fuerte del brazo y no me dejaba entrar a mi casa. Agárrate @PFAOficial pic.twitter.com/kAWBpjmoej — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 18 de diciembre de 2018

