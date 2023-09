El líder de Corea del Norte visitará Rusia por invitación de Putin y EEUU renovó advertencias

(Agrega reacción de EEUU)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, realizará una visita oficial a Rusia en los próximos días, confirmó hoy el servicio de prensa del Kremlin, lo que poco después fue condenado por Estados Unidos, incluso bajo una nueva advertencia de efectuar sanciones a ambos países ante un eventual acuerdo de armas.

"Por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, el jefe de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, realizará una visita oficial a la Federación de Rusia en los próximos días", indicó un comunicado citado por la agencia de noticias Sputnik.

La visita, que había sido adelantada la semana pasada por la prensa estadounidense, fue confirmada también por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA.

Horas más tarde, Estados Unidos atribuyó el encuentro a que Putin estaría desesperado por el conflicto bélico con Ucrania y renovó sus advertencias de que responderá con sanciones a cualquier acuerdo de armas.

"Tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y pedirle ayuda en una guerra que esperaba ganar en el primer mes, lo describiría como si estuviera suplicando por ayuda", dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, en conferencia de prensa.

"Recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia supondría una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; por supuesto, hemos impuesto agresivamente sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y no dudaremos en imponer otras", advirtió.

"El presidente Putin lanzó esta guerra contra Ucrania, con su agresión a gran escala, con el sueño de restaurar la gloria del imperio ruso; esa esperanza, esa expectativa suya, ha fracasado", sostuvo el funcionario, según la agencia de noticias AFP.

Desde hace días se especulaba con que Kim, que rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia de coronavirus, podría reunirse con Putin para discutir un acuerdo armamentístico.

La agencia de noticias Yonhap, al mencionar a un funcionario del gobierno surcoreano, reportó que habría partido hacia Rusia en un tren blindado.

La semana pasada, Washington reveló que manejaba información sobre una posible reunión en la que se especulaba que ambos líderes avanzarían en un acuerdo de suministro de armas.

"Como hemos advertido públicamente, las negociaciones sobre armas entre Rusia y Corea del Norte están avanzando activamente", dijo en su momento la vocera adjunta del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

Una semana antes, la Casa Blanca indicó que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para reforzar la invasión a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022.

Según Watson, en agosto pasado el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, viajó a Corea del Norte con la intención de adquirir municiones adicionales para la guerra.

Hasta el anuncio de hoy, difundido por el Kremlin, Rusia se mantuvo en silencio.

"No, no podemos confirmarlo, no tenemos nada que decir sobre este tema", había declarado la semana pasada el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Empero, Shoigu sí declaró que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.

Rusia, un aliado histórico de Pyongyang, fue un respaldo crucial del aislado país durante décadas y sus vínculos se remontan a la fundación de Corea del Norte hace 75 años.

En julio, Putin elogió el "firme apoyo" de Pyongyang a Moscú en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La primera vista de Kim Jong-un a Rusia tuvo lugar en abril de 2019 y fue realizada por tradición usando también un tren blindado.

En aquella ocasión, Kim se limitó a visitar la ciudad de Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin en el recinto de la Universidad Federal del Extremo Oriente, donde también se celebra el Foro Económico Oriental.

Con información de Télam