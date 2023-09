Fundación Nobel da marcha atrás y no invitará al embajador ruso a la entrega de los premios

La Fundación Nobel, responsable de entregar los galardones, anunció hoy que dará marcha atrás y no invitará este año al embajador de Rusia a las ceremonias de premiación, tras las críticas que generó su decisión inicial por parte del Gobierno y la oposición de Suecia.

"La decisión de invitar a todos los embajadores a la ceremonia de entrega, de acuerdo con la práctica anterior, provocó fuertes reacciones", admitió la fundación en un comunicado subido en su sitio de Internet, luego del boicot convocado por las fuerzas opositoras del país escandinavo, que habían anunciado que no asistirían a los actos en solidaridad con Ucrania ante la invasión rusa iniciada hace más de 18 meses.

"Reconocemos esas fuertes reacciones", indicó la organización encargada de entregar los premios (excepto el Nobel de la Paz que se otorga en Noruega) y, en ese sentido, anunció que en 2023 "se repetirá la excepción del año pasado, es decir, no invitar a los embajadores de Rusia, Bielorrusia e Irán a la ceremonia de entrega del Premio Nobel en Estocolmo", consignó la agencia de noticias Europa Press.

Ayer, el director ejecutivo de la fundación, Vidar Helgesen, había defendido la asistencia de esos representantes diplomáticos ahora excluidos al entender que "el diálogo con quienes piensan de manera diferente se redujo" en un "mundo cada vez más dividido en esferas".

Helgesen había dicho en ese marco que la exclusión del año pasado ante la guerra en Ucrania, que afectó también al embajador de Irán y Bielorrusia, había sido una excepción y que ahora se volvía a la práctica habitual.

Pero estos argumentos para justificar el gesto en un mundo "cada vez más polarizado" no convencieron a los principales partidos de Suecia.

"La Fundación Nobel toma decisiones independientemente. En cuanto a mí, yo no invitaría a Rusia de ser organizador de la ceremonia", dijo el primer ministro, Ulf Kristersson, citado por el medio local Aftonbladet.

El premier señaló que por el momento no tomó la decisión de estar presente o no en la ceremonia de entrega de premios, algo que ya hicieron las fuerzas de la oposición al asegurar que no van a participar.

El líder del Partido del Centro sueco, Muharrem Demirok, declaró que no podrá asistir a esa actividad en Estocolmo junto con el embajador ruso.

En sintonía, el titular del Partido de la Izquierda de Suecia, Nooshi Dadgostar, también informó que no estaría en la ceremonia, mientras que el Partido Ambiental de los Verdes dijo mantener una posición similar.

Pese a estas reacciones, la fundación con sede en Estocolmo ratificó hoy que su decisión inicial se debió a que es "importante y adecuado" difundir "de la forma más amplia posible los valores y mensajes que defiende el Premio Nobel", antes de recordar el "claro mensaje político" en 2022 con la entrega del Nobel de la Paz a "defensores de los Derechos Humanos de Rusia y Bielorrusia y a ucranianos que trabajan documentando crímenes de guerra rusos".

Con información de Télam