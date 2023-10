Líder escocés dice que sus suegros y cuñado palestinos están atrapados en Gaza

El ministro principal escocés, Humza Yousaf, dijo hoy que sus suegros y su cuñado palestinos están atrapados en la Franja de Gaza en medio de las hostilidades en esa región de Palestina entre Hamas y el Ejército israelí desatada por el ataque del grupo armado en suelo israelí.

Yousaf contó que sus suegros viajaban a Gaza para visitar a un familiar enfermo, y que luego de los ataques de Hamas desde ese territorio, que dejaron más de 700 muertos, quedaron atrapados por el asedio y los bombardeos israelíes de respuesta, que causaron otras 560 víctimas fatales.

"La vida de un israelí y un palestino inocentes tienen el mismo valor", dijo la máxima autoridad del Gobierno autónomo escocés a la cadena BBC.

Yousaf compartió que él y su esposa, que es palestina, están "muy preocupados" ante la incertidumbre de la seguridad de sus familiares en medio de los enfrentamientos.

Las autoridades israelíes advirtieron sobre la inminente destrucción de Gaza, dejando a su familia en un estado de incertidumbre.

Los padres de Nadia El-Nakla, esposa de Yousaf, llegaron a Gaza hace una semana, pocos días antes del inesperado ataque de Hamas a Israel del sábado pasado.

"Como muchos sabrán, mi esposa es palestina. Su mamá y su papá, mis suegros, que viven en Dundee, en Escocia, viajaron Gaza y actualmente me temo que están atrapados allí", afirmó Yousaf.

El líder escocés dijo temer que los enfrentamientos duren más que unos días, y compartió también su preocupación sobre su cuñado, que tiene cuatro hijos, incluido un bebé de dos meses, y vive en Gaza con su familia.

Contó que su suegra es una enfermera jubilada y que su cuñado es médico.

"Mi familia nada tiene que ver con Hamas, pero ellos, junto con muchos otros habitantes de Gaza, están sufriendo potencialmente un castigo colectivo, y eso no puede justificarse", expresó el líder escocés.

Yousaf dijo que la familia se está quedando sin leche para bebés y sólo tiene suministros para dos días.

Aseguró que muchos se encuentran actualmente sin electricidad ni internet, y pronto podrían quedarse sin suministros esenciales de alimentos y agua.

"A pesar de los mejores esfuerzos del ministerio de Relaciones Exteriores británico, nadie puede garantizarles un traslado seguro a ninguna parte", agregó.

"Así que estoy en una situación en la que, francamente, noche a noche, día a día, no sabemos si mi suegra y mi suegro -que no tienen nada que ver, como la mayoría de los ciudadanos de Gaza, con Hamas ni con ningún atentado terrorista- lograrán pasar la noche o no", subrayó.

El líder escocés dijo además que no puede haber ninguna duda sobre "nuestra condena hacia las acciones de Hamas, que son absolutamente injustificables" y el gobierno escocés se mantiene firme en su postura.

"Lamentablemente, lo que estamos presenciando es la pérdida de muchas vidas inocentes. Para mí, la vida de un israelí y un palestino tienen el mismo valor, y es desgarrador ver cómo personas de ambos lados están siendo víctimas", aseguró.

El primer ministro también se mostró solidario con las familias judías en Escocia, quienes podrían estar en una situación similar.

"Nunca podremos justificar la matanza de civiles inocentes", enfatizó.

Gaza, hogar de 2,3 millones de personas y donde el 80% depende de la ayuda, se enfrenta a una crisis humanitaria.

Desde el inicio de los ataques, Israel bloqueó todos los suministros hacia Gaza, incluidos alimentos y medicamentos.

Con información de Télam