Canciller israelí no participará de la reunión virtual con ministros de la UE y de Palestina

(Actualiza con la inasistencia del canciller israelí)

Los cancilleres de los países de la Unión Europea (UE) se reunirán hoy de manera extraordinaria por videoconferencia para discutir la escalda de violencia entre Israel y Hamas por los ataques del grupo palestino e invitó al encuentro al canciller del Gobierno autónomo palestino y al israelí, quien anticipó que no participará.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que invitó al canciller israelí, Eli Cohen, y al de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Maliki, a la reunión en Omán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel declinó la invitación extendida por Borrell arguyendo que "no había espacio para discusiones teóricas" en medio del conflicto que mantiene su país con el grupo islamista palestino Hamas, que el sábado inició ataques desde la Franja de Gaza.

"Mientras enterramos a nuestros muertos y luchamos contra el terrorismo criminal, y el mundo muestra un claro apoyo a Israel, no hay espacio para un balance ni discusiones teóricas, solo una guerra decisiva e intransigente contra el terrorismo palestino", dijo una fuente del Ministerio israelí, citada por el diario The Times of Israel, y apuntó que Israel se enfoca en el combate más que en buscar una iniciativa diplomática para la salida del conflicto.

Según la misma fuente, Cohen seguirá manteniendo conversaciones telefónicas con los cancilleres europeos y hoy dialogará con los ministros de Relaciones Exteriores de Nepal y Tailandia, cuyos países tuvieron muchos ciudadanos muertos y secuestrados por Hamas.

Borrell se encuentra en Omán para una reunión entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, pero convocó a una reunión de emergencia de los cancilleres europeos para abordar la situación entre Israel y la Franja de Gaza.

Borrell explicó ayer que los ministros que no pudieran ir al sultanato ubicado en la península arábiga podían participar de la reunión por videoconferencia.

En Bruselas, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció anoche una revisión urgente de sus programas de asistencia financiera a los palestinos, dando marcha atrás con una decisión previa de suspender la ayuda al desarrollo palestino.

De acuerdo con la Comisión, el objetivo de la revisión es "garantizar que ninguna financiación de la UE permita indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel".

Con información de Télam