Alex Salmond, "figura monumental" de la política escocesa, fallece a los 69 años

FOTO ARCHIVO. El líder del partido ALBA y ex primer ministro de Escocia, Alex Salmond, habla en el lanzamiento de la campaña nacional de ALBA, en Ellon, Escociacotland's former First Minister Alex Salmond attends the launch of ALBA's national campaign, in Ellon

El ex primer ministro escocés Alex Salmond, quien contribuyó a cambiar el curso de la política escocesa y llevó a Escocia al borde de la independencia del Reino Unido, falleció el sábado, a los 69 años. A Salmond, quien dirigió el gobierno escocés descentralizado durante siete años desde 2007, se le atribuye haber ayudado a impulsar el apoyo a la independencia de Escocia durante el referéndum de 2014, en el que los escoceses votaron 55%-45% a favor de permanecer en el Reino Unido. Según la BBC, Salmond colapsó tras pronunciar un discurso en Macedonia del Norte. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Líderes de todas las tendencias políticas rindieron homenaje a Salmond, un formidable polemista que lideró el Partido Nacional Escocés (SNP) de 1990 a 2000 y de 2004 a 2014. "Durante más de 30 años, Alex Salmond fue una figura monumental de la política escocesa y británica. Deja tras de sí un legado duradero", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer. "Se preocupaba profundamente por el patrimonio, la historia y la cultura de Escocia, así como por las comunidades a las que representaba". Después de que los cambios constitucionales restablecieran un Parlamento escocés en 1999, Salmond supervisó la transformación del SNP, que pasó de ser un minúsculo número de legisladores en el Parlamento de Londres a convertirse en la fuerza política dominante en Escocia. El movimiento independentista que lideró conmocionó a la élite política británica y dinamizó la política escocesa. Su reputación se vio dañada por acusaciones de agresión sexual que se remontan a su etapa como primer ministro entre 2007 y 2014, incluida una acusación de intento de violación. Fue absuelto de todos los cargos en 2020, tras un juicio. Con información de Reuters