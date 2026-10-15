Después de una complicada gira asiática, Franco Colapinto tendrá por delante uno de los momentos que más esperaba de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Alpine correrá durante tres fines de semana consecutivos en Estados Unidos, México y Brasil, una parte del calendario que él mismo reconoció como su favorita.

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“Se viene la parte del año que más espero y que más me gusta”, aseguró Colapinto después del difícil fin de semana de Singapur.

El argentino buscará utilizar estas tres carreras para dejar atrás una etapa complicada y volver a acercarse a los puntos.

Estados Unidos: un lugar con buenos recuerdos

La primera parada será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuit of The Americas de Austin, Texas.

Para Colapinto, este escenario tiene un significado especial.

En 2024, cuando todavía corría para Williams, largó 15° y terminó 10°, consiguiendo un punto para el campeonato.

Además, después de aquella carrera protagonizó una de las primeras grandes imágenes de su relación con los fanáticos argentinos fuera del país: una multitud lo esperó junto al circuito y el piloto terminó acercándose para cantar y festejar con ellos.

México: otra carrera con enorme ambiente latino

Una semana más tarde llegará el Gran Premio de México, previsto entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se caracteriza por tener uno de los ambientes más intensos del calendario, especialmente en el sector del estadio.

Para Colapinto, además, significa regresar a un país latinoamericano donde puede comunicarse directamente en español con buena parte del público.

En 2024 terminó 12° allí con Williams, mientras que en 2025 fue 16° con Alpine.

Brasil: prácticamente como correr de local

El punto culminante llegará inmediatamente después.

Del 6 al 8 de noviembre, la Fórmula 1 desembarcará en Interlagos para disputar el Gran Premio de São Paulo.

Por cercanía geográfica, es la carrera internacional donde más fácilmente pueden acompañarlo los argentinos.

Ya ocurrió en 2024.

Miles de fanáticos viajaron desde Argentina y llenaron sectores de las tribunas con banderas celestes y blancas, cánticos y camisetas del piloto.

El propio Colapinto quedó sorprendido por el acompañamiento y aseguró entonces que el apoyo de sus compatriotas le daba fuerza.

Para 2026 se espera nuevamente una presencia argentina importante: las reservas aéreas internacionales registradas hacia São Paulo colocan a Argentina como el principal país de origen extranjero durante los días del Gran Premio. El desafío deportivo, sin embargo, será importante.

Alpine viene atravesando una etapa complicada y Colapinto reconoció después de Singapur que necesitaba “resetearse” tras lo que definió como el peor triplete de su carrera. Ahora tendrá rápidamente la oportunidad de hacerlo.

Austin, México e Interlagos se disputarán en tres fines de semana consecutivos, sin descanso entre carreras. Para Colapinto, sin embargo, el esfuerzo tendrá una recompensa especial: dejar atrás Asia y volver a competir rodeado por una enorme cantidad de público latinoamericano.

Y especialmente en Brasil, donde por algunos días el argentino probablemente vuelva a sentir que está corriendo prácticamente de local.