Todos los autódromos en los que corrió el TC a lo largo de su historia

El Turismo Carretera nació en 1937 como una categoría disputada fundamentalmente sobre caminos y rutas abiertas. Durante décadas, las famosas Vueltas y Grandes Premios fueron parte central de su identidad, hasta que los autódromos comenzaron a ganar cada vez mayor protagonismo.

{{{htmlAmp}}}

El cambio definitivo ocurrió en 1997. Después de la carrera de Santa Teresita, el TC prácticamente abandonó la ruta y comenzó la denominada “era de los autódromos”.

Pero mucho antes ya había competido en pistas permanentes.

Tomando todo el historial y separando esos escenarios de los circuitos ruteros y semipermanentes, estos son los 38 autódromos que recibió el TC, uno por uno:

Autódromo Oscar y Juan Gálvez – Ciudad de Buenos Aires. Autódromo Eva Perón – Mar del Plata, Buenos Aires. Autódromo General San Martín – Mendoza capital. Autódromo Ciudad de Rafaela – Santa Fe. Autódromo Ciudad de Nueve de Julio – Buenos Aires. Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto – Córdoba. Autódromo de Bahía Blanca – Buenos Aires. Autódromo El Zonda / Eduardo Copello – San Juan. Autódromo Oscar Cabalén – Alta Gracia, Córdoba. Autódromo Víctor Borrat Fabini – El Pinar, Uruguay. Autódromo General San Martín – Comodoro Rivadavia, Chubut. Autódromo Enrique Mosconi – Allen, Río Negro. Autódromo de Las Flores – Buenos Aires. Autódromo Parque Ciudad de Santa Rosa – La Pampa. Autódromo Juan Manuel Fangio – Balcarce, Buenos Aires. Autódromo de Morón – Buenos Aires. Autódromo Mar y Valle – Trelew, Chubut. Autódromo Roberto Mouras – La Plata, Buenos Aires. Autódromo Ciudad de Paraná – Entre Ríos. Autódromo Rubén Luis Di Palma – Mar de Ajó, Buenos Aires. Autódromo Hermanos Emiliozzi – Olavarría, Buenos Aires. Autódromo José Muñiz – Río Gallegos, Santa Cruz. Autódromo Rosendo Hernández – San Luis. Autódromo Martín Miguel de Güemes – Salta. Autódromo Rosamonte – Posadas, Misiones. Autódromo Internacional Termas de Río Hondo – Santiago del Estero. Autódromo Parque Provincia del Neuquén – Centenario. Autódromo Eusebio Marcilla – Junín, Buenos Aires. Autódromo Ciudad de San Martín – Mendoza. Autódromo Provincia de La Pampa – Toay. Autódromo Ciudad de Concordia – Entre Ríos. Autódromo de Concepción del Uruguay – Entre Ríos. Autódromo Ciudad de Viedma – Río Negro. Circuito Internacional La Pedrera – Villa Mercedes, San Luis. Autódromo San Juan Villicum – San Juan. Autódromo Ciudad de San Nicolás – Buenos Aires. Autódromo Juan Manuel Fangio – Rosario, Santa Fe. Autódromo Enrique “Quique” Freile – El Calafate, Santa Cruz

Buenos Aires, el gran clásico

Entre todos ellos existe uno que ocupa un lugar especial.

El actual Oscar y Juan Gálvez recibió al TC desde la década de 1950 y se transformó durante décadas en uno de los escenarios fundamentales de la categoría.

En tiempos más recientes, Buenos Aires, La Plata, Paraná y Rafaela fueron los autódromos con mayor cantidad de carreras desde el comienzo de la etapa exclusivamente en circuitos.

Otros desaparecieron completamente del calendario.

Morón, el antiguo autódromo de Santa Rosa, Allen y el General San Martín de Mendoza ya no reciben al automovilismo nacional como en sus mejores años, mientras que escenarios tradicionales como Balcarce, Nueve de Julio o Mar de Ajó llevan años sin una carrera de TC.

Del camino abierto a los circuitos modernos

El contraste muestra cuánto cambió la categoría.

El mismo campeonato que alguna vez recorrió centenares de kilómetros por rutas argentinas hoy compite en circuitos modernos como El Villicum, Termas de Río Hondo, San Nicolás o El Calafate.

En 2026, el calendario utiliza 15 fechas y vuelve a combinar pistas históricas como Rafaela, Paraná, Río Cuarto y Alta Gracia con autódromos de construcción mucho más reciente.

Así, la historia del TC no solamente puede contarse a través de sus pilotos y autos. También está escrita sobre sus pistas: desde los viejos autódromos de los años 50 hasta los escenarios modernos del siglo XXI, casi 40 trazados permanentes recibieron a la categoría más antigua del automovilismo argentino.