Cuáles son los autos hibridos que llegaron a Argentina importados desde China

La llegada del buque chino BYD Changzhou marca un antes y un después para el mercado automotor argentino. Con miles de vehículos electrificados desembarcados en la terminal de Zárate, el consumidor local ahora tiene acceso a alternativas que combinan diseño moderno, mecánica avanzada y precios competitivos, desde citycars 100% eléctricos hasta SUV híbridos enchufables. Este desembarco no solo amplía la oferta de vehículos sustentables, sino que también acelera la transición hacia un parque automotor más diversificado y tecnológicamente avanzado.

El buque Changzhou, especialmente diseñado para el transporte de autos (tipo Ro-Ro), trajo unidades directamente desde China, consolidando uno de los mayores arribos simultáneos de vehículos electrificados en Argentina. Esta operación refleja la expansión de BYD (Build Your Dreams) y otras marcas asociadas, y simboliza el crecimiento de la movilidad eléctrica y los híbridos en el país.

Vehículos 100% Eléctricos

BYD Dolphin Mini

El Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico, pensado para la ciudad. Su motor entrega unos 75 CV y su batería de litio permite autonomías de hasta 300 km.

Diseño: Compacto, líneas suaves y moderno, ideal para calles angostas y estacionamiento urbano.

Precio estimado en Argentina: USD 22.990.

BYD Yuan Pro

El Yuan Pro es un SUV eléctrico compacto con motor más potente y autonomía superior a 400 km, pensado para familias o trayectos mixtos.

Diseño: Silueta SUV moderna, parrilla cerrada típica de EV y ópticas LED. Interior tecnológico y cómodo.

Precio estimado: USD 31.000.

Híbridos Enchufables e Híbridos Inteligentes

BYD Song Pro DM‑i

SUV mediano híbrido enchufable, combina motor naftero y eléctrico, optimizando eficiencia y autonomía.

Diseño: Exterior robusto, interior confortable con tecnología y conectividad.

Precio estimado: desde USD 35.000.

BYD Atto 2 DM‑i

SUV urbano híbrido enchufable con sistema DM‑i que prioriza el modo eléctrico en ciudad y activa el motor térmico en rutas largas.

Autonomía: hasta 110 km eléctricos y más de 1.000 km combinados.

Diseño: Perfil aerodinámico, moderno, interior espacioso y funcional.

Impacto de la llegada masiva

La llegada del Changzhou no solo introduce vehículos electrificados a precios competitivos, sino que también obliga a otras marcas a replantear su estrategia frente a la creciente presencia china. Al operar con logística propia, BYD puede ofrecer precios agresivos y unidades accesibles, estimulando la adopción de tecnologías limpias y ampliando la oferta en segmentos donde los eléctricos aún son incipientes.

Con modelos que van desde el Dolphin Mini urbano hasta SUV híbridos como el Atto 2 DM‑i, BYD redefine la movilidad en Argentina. Este desembarco demuestra que la electrificación y la innovación ya no son opciones futuras, sino una realidad tangible que comienza a transformar el parque automotor nacional.