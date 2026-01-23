Qué auto de calle maneja Franco Colapinto mientras no corre en la Fórmula 1

Franco Colapinto, el piloto argentino que hoy forma parte la escudería de Alpine en la Fórmula 1, no solo despierta pasión cuando se pone al mando de un monoplaza en los Grandes Premios: su relación con los autos también se traslada a la calle. Aunque muchos fanáticos esperan verlo manejar superdeportivos, la realidad es que fuera de la pista el joven de Pilar (Buenos Aires) prefiere vehículos prácticos, tecnológicos y acordes a su vida profesional en Europa.

Lejos del frenético mundo de los F1, Colapinto fue visto manejando con frecuencia un Renault Espace Techno Esprit Alpine, un SUV híbrido que representa un equilibrio entre confort, eficiencia y diseño moderno. Este modelo, parte del grupo Renault–Alpine, se caracteriza por su mecánica híbrida que combina un motor a combustión con uno eléctrico, ofreciendo aproximadamente 200 CV de potencia total y una autonomía extendida que supera los 1.100 kilómetros entre cargas o combustión, ideal para trayectos largos fuera de la pista.

El Espace Techno Esprit Alpine se diseñó para aquellos que quieren una conducción suave, tecnológica y con consumos bajos sin sacrificar prestaciones. Su motor híbrido de última generación integra una unidad de combustión eficiente con propulsión eléctrica que optimiza el rendimiento tanto en ciudad como en carretera. Además, su transmisión automática y su suspensión calibrada para confort lo convierten en un auto muy diferente a los monoplazas de Fórmula 1, pero ideal para el día a día de un piloto profesional.

Desde el punto de vista del diseño, el Espace Techno Esprit Alpine combina líneas aerodinámicas con una postura sólida y presencia imponente propia de un SUV moderno. Su interior destaca por una cabina amplia, materiales de alta calidad y un tablero digital completo que integra sistemas de asistencia al conductor, conectividad avanzada y confort premium. Los detalles estéticos exteriores, como la parrilla distintiva y los acentos en color Alpine, acentúan el carácter del auto sin perder funcionalidad.

Además de este SUV, Colapinto fue visto en un Alpine A290, una coupé eléctrica compacta con 220 CV de potencia que fue elegida como Auto del Año en Europa. Esta elección revela el gusto del piloto por vehículos que no solo ofrecen eficiencia, sino también un planteamiento dinámico y moderno dentro del segmento eléctrico. Este modelo, al ser completamente eléctrico, refleja la transición de muchos pilotos y aficionados hacia soluciones más sustentables sin renunciar a prestaciones más deportivas.

Otra opción en su garaje ocasional es el Renault Austral Esprit Alpine, un SUV híbrido más compacto que el Espace pero igualmente orientado a la conducción diaria con tecnologías de asistencia, confort y eficiencia. Su sistema híbrido completo produce alrededor de 199 CV, combinando potencia con bajo consumo y una conducción suave para un uso cotidiano en ciudad o carretera.

Curiosamente, el propio Colapinto ha reconocido en entrevistas que no conduce con tanta frecuencia como se podría esperar: confiesa que no es un fanático de manejar en la calle y que prefiere usar servicios de transporte como Uber cuando está en Europa. Aun así, cuando se pone al volante, opta por autos que combinan lo mejor de la tecnología moderna con ergonomía, eficiencia y diseño cuidado —características que, aunque muy distintas a las de un Fórmula 1, también cuentan con un encanto propio para quienes aman los autos.