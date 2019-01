Morales Solá atacó a Héctor Timerman con una nota canalla y su abogada le respondió duramente

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la muerte de Héctor Timerman, hoy Joaquín Morales Solá escribió una nota canallesca contra el ex canciller. Le respondió duramente la abogada Graciana Peñafort.

El periodista ultraoficialista escribió un editorial titulado "El uso político de una muerte". En la nota afirmó sobre el vínculo del funcionario fallecido y Cristina Kirchner: "La muerte de Timerman fue solo una excusa, un vector de palabras que se refieren a ella más que a Timerman. Timerman le fue ciegamente leal. Cambió mucho por eso".

Con brutalidad y mala intención, el periodista macrista que apoyó la dictadura aseguró: "Semejante salto lo había dado cautivado por el liderazgo y la retórica de Cristina, lealtad que esta no recordó en los años de la cruel y larga agonía de Timerman".

Y aprovechó para atacar a la ex presidenta: "Cristina es la misma Cristina de siempre. Nadie cambia a los 65 años. Ella sigue siendo la misma persona rencorosa y vengativa, capaz de imponer el miedo a su alrededor y también más allá".

Embed 1. Me levanto y leo esta nota canalla de Joaquin Morales Solá en La Nacion, titulada "El uso politico de una muerte" donde Molares Solá hace eso mismo, usa la muerte de Hector Timerman para denostar a alguien que Timerman adoraba y a quien le fue leal hasta el ultimo minuto: CFK — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 2 de enero de 2019

Tras leer la penosa nota, quien fue abogada de Timerman, Graciana Peñafort, salió a responderle con dureza. "Me levanto y leo esta nota canalla en La Nacion, titulada "El uso politico de una muerte" donde Molares Solá hace eso mismo, usa la muerte de Hector Timerman para denostar a alguien que Timerman adoraba y a quien le fue leal hasta el ultimo minuto: CFK", arrancó.

Con emoción, afirmó: "La nota es una canallada y además miente. Y quiero señalar eso, porque no solo he sido junto con Alejandro Rúa la abogada de Timerman, sino que, y más relevante para mi, que sido su amiga".

Y salió a desmentirlo a Morales Solá: "Cuando Hector supo del avance de la enfermedad, me pidio que le pidiese a Bonadio, poder declarar antes. Cosa q hice, porque sus médicos me habian explicado que el dolor extremo del cuadro que presentaba Hector obligaria a propocionarle medicación que le dificultaría declarar. Y a diferencia de lo que Bonadio hizo con Franco Macri, enviándole los medicos a la casa, con Hector no".

Además, Peñafort reveló una horrible situación, inédita hasta ahora: "Cuando vino Bonadio a saludar y vio el cuadro de situación desolador, me escribio una nota diciendo "Dra. cuando usted indique suspendemos esto". Hector quiso seguir declarando y solo interrumpí esa declaración cuando sus labios se pusieron azules por falta de aire. De esa indagatoria salimos y nos fuimos a una clinica porque Héctor se desmayó en el auto. Tuvo una crisis cardiaca fruto del dolor y la falta de oxigeno. Cuando volvió en si, me decia "me mataron Graciana, y yo no quiero morirme asi. No dejes que manchen mi nombre, por favor"".

Y le contestó al periodista, quien había afirma que Macri logró la visa para que Timerman viaje a Estados Unidos a seguir el tratamiento. "La visa especial no se logró gracias a las gestiones del gobierno Argentino. Se logró gracias a la presión de los democratas norteamericanos, entre ellos Patrick Leahy, quien instó al Congreso de USA a dar la visa".