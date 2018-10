El economista además afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no confía en la Argentina.

Milei: "Vamos al default: si no es en 2020 será en 2021"

El economista Javier Milei alertó que la Argentina caerá en default de forma irremediable y sostuvo que si no es en 2020 será en el año 2021. Además sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no confía en la Argentina y que sólo le presta dinero al país para que no vuelva Cristina Kirchner.

"Para que se entienda, nosotros estamos haciendo el pago mínimo de la tarjeta de crédito con el déficit primario cero", afirmó.

"Vamos a un default definitivamente, si no pasa en el 2020, entonces va a pasar en el 2021", sostuvo Milei.

El economista explicó que para poder pagar la deuda necesita tener un superavit primario de tres puntos de PBI y el próximo año los análisis más optimistas muestran que será de cero.

"No tenemos capacidad de pago, con lo cuál vamos a un default", sostuvo Milei.