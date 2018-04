Mario Cimadevilla: "No descarto que detrás del robo esté el Gobierno y los servicios de inteligencia"

El ex titular de la Unidad Especial de Investigación por la causa AMIA, Mario Cimadevilla, se refirió al violento ataque que sufrió en su casa el sábado: “Encapuchados entraron a mi casa, se llevaron documentación y me rompieron la computadora, no fue un robo”; al tiempo que advirtió que “nadie del gobierno nacional se comunicó” tras el asalto sufrido.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada de FM La Patriada, Cimadevilla reveló que el sábado pasado ingresaron personas encapuchadas y que “maniataron” a su personal doméstico, a quien comenzaron a hacerle preguntas por documentos. “La policía me dijo que no parece para nada un robo”, arremetió.

En este sentido, Cimadevilla declaró que no descarta que el Gobierno y los servicios de inteligencia hayan estado detrás del confuso episodio y afirmó que en este momento la policía está investigando el caso.

Por otro lado, el radical acusó a Daniel Angelici de intervenir en la causa AMIA: "Me consta que Angelici operó para sostener en los alegatos la absolución de los fiscales en la causa AMIA"; y también disparó contra Germán Garavano: “El Ministro de Justicia permanentemente intervino y realizó obstrucciones a las querellas de la causa AMIA”. En este sentido, sentenció: “El gobierno me defraudó".

Además, afirmó que se presentó ante la Justicia para que investiguen a todos: "A mí, al Ministro de Justicia y a Angelici”.