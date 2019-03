Abogado de D'Alessio: "No quiero que aparezca una prueba más"

El abogado del Marcelo D'Alessio rompió el silencio sobre la causa por las extorsiones en la causa de los cuadernos y aseguró que, como defensor, va "a poner todo en duda".

"Quiero la menor cantidad de pruebas contra mi cliente"

En diálogo con Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio, remarcó que "no es normal que D'Alessio haya llevado un acusado delante de un fiscal".

"Ahora parece que D'Alessio tiene lepra y no lo conoce nadie", especificó.

Al ser consultado sobre si cree que su defendido es inocente, Claudio Fogar respondió:"No, voy a ver que pruebas hay y en base a eso lo voy a defender".

"Estoy haciendo una nota sabiendo que me van a echar de todos lados, pero no tengo problema con ustedes. Dentro de lo que puedo hablar, lo hablaré", agregó.

Por otro lado, no descartó seguir defendiéndolo si se comprobara la culpabilidad de D'Alessio de formar parte de una red de inteligencia y espionaje ilegal: "Yo no me pongo en el rol de abogado, soy defensor técnico. Lo que hago como defensor es que las pruebas sean las que correspondan".

"D'Alessio nombró a Bullrich para intentar frenar el allanamiento".

"Quiero la menor cantidad de pruebas contra mi cliente. No sé qué pueda haber en el teléfono de Santoro. Sé que había una relación entre ambos, pero desconozco de qué tipo".

"Ni en pedo estoy trabajando con el abogado de Stornelli".