Messi rompió el silencio y respondió un viejo comentario de Icardi

Lionel Messi rompió el silencio que mantuvo con la prensa luego del mundial de Rusia y aprovechó el momento para responderle a Mauro Icardi por un comentario que realizó tiempo atrás.

"Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes", lanzó Messi.

"Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir", fue la afirmación del jugador del Inter, quien compartió equipo con "La Pulga".

En respuesta a la llamativa afirmación del esposo de Wanda Nara, el capitán de la Selección afirmó: "No entendí que quiso decir. Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes. Cada uno va haciendo su grupo y por ahí no te acercas pero no es que está todo mal".