SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Diego Maradona estaba realizándose un control en la Clínica Olivos, cuando los médicos le detectaron un sangrado estomacal y decidieron internarlo para evaluar más exhaustivamente el cuadro. La noticia encendió las alarmas en todo el país, que esperaba las novedades del caso.

Por eso, los médicos sometieron rápidamente al "Diez" a una endoscopía y poco después de la 19:00 el ex futbolista se retiró del centro asistencial a bordo de una camioneta oscura, dado de alta.

En las redes sociales, la internación de Maradona y el hashtag "Fuerza Diego" se viralizaron en poco tiempo, y los medios replicaron cada una de las novedades. Frente a este panorama en las redes, fue su hija Dalma quien quiso llevar calma.

"A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo!", publicó en su cuenta de Twitter.

Embed A todos los que realmente estan preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 4 de enero de 2019

A su vez, aprovechó para cruzar al periodista Ángel de Brito por dar información falsa: "No es cierto Angel! Están diciendo cualquier cosa! No se quien les pasa la info pero es grave, tratándose de salud, que digan algo que no es!".

"Está en los diarios, Dalma. No tengo tu número", respondió el periodista. Pero Dalma volvió a contestarle: "Puede estar en los diarios pero no es cierto... No va a ser la primera vez que un diario dice cualquier cosa..".