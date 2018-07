Las repudiables declaraciones de Michetti sobre el aborto que generaron indignación

La vicepresidenta Gabriela Michetti realizó bochornosas declaraciones sobre el aborto en una entrevista, donde consideró que las mujeres tampoco deberían abortar en caso de violación, y provocó indignación y rechazo en las redes sociales.

En una entrevista para La Nación, la funcionaria se pronunció en contra de la legalización del aborto y dejó en evidencia su desconocimiento sobre el tema con varios comentarios.

Michetti se refirió a los casos de aborto por una violación y aseguró que ella "no lo hubiera permitido". "Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", remarcó.

Y para completar su brutal propuesta, apuntó: "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada".

La presidenta de la Cámara de Senadores completó su bochornosa serie de respuestas con un repudiable comentario a las muertes que suceden como consecuencia de la práctica clandestina de abortos. "¿Por qué vamos a combatir eso eliminando a la persona que se ha concebido? No lleguemos a ese punto. El aborto está muy ligado a una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo", sostuvo.

Además realizó referencias poco felices sobre el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homosexuales.

Las respuestas generaron indignación en las redes, donde miles de usuarios volcaron su enojo contra la vicepresidenta.