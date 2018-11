La Beriso le prohibió a su público protestar contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante de La Beriso, "Rolo", le ordenó a su público que no cantara contra Mauricio Macri, tras una intervención de la banda entre temas.

"Sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es difícil pagar una entrada", aseguró el líder del grupo antes de cerrar el concierto por sus 20 años de carrera.

Instantáneamente, el público del estadio de Vélez comenzó a corear el el hit del verano pero el músico no se lo tomó bien: "No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente esta mal (el país). Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", disparó.

Meses atrás, Rolo había asegurado que "hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos”, en un ataque a los movimientos sociales que se manifestaban por el ajuste.